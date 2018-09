Restyling del Porto Vecchio, interpellanza urgente di Fratelli d’Italia

Sanremo. Hanno depositato un’interpellanza urgente indirizzata al sindaco Biancheri i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Luca Lombardi e Gianni Berrino, i quali chiedo chiarimenti all’Amministrazione su due aspetti della pratica che vede tre proposte sul tavolo per il restyling del Porto Vecchio.

Il testo del documento:

INTERPELLANZA

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO che in data 04/08/2017 la società PORTO SANREMO S.r.l. presenta al Comune di Sanremo una proposta per il recupero e la riqualificazione del Porto Vecchio che viene inserita nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020: tutto ciò nonostante non fosse stato fatto alcun bando e neanche fosse stato espresso alcun indirizzo in merito al restyling del porto vecchio;

PREMESSO, altresì, che nonostante l’Amministrazione nel frattempo non abbia pubblicato alcun bando e tantomeno abbia presentato il restyling completo del porto vecchio, a Febbraio 2018 è stato presentato un secondo progetto dalla società PORTOSOLE C.N.I.S Spa;

EVIDENZIATO che come emerso dai “mezzi stampa” un terzo soggetto sembra sia in procinto di presentare un ulteriore progetto;

SOTTOLINEATO che il Sindaco Biancheri ha più volte dichiarato che il rifacimento del porto vecchio e di tutto il fronte mare è uno degli obiettivi principali per la strategia di rilancio della città, tanto che nelle Linee Programmatiche di mandato 2014-2019, al capitolo “Lo Sviluppo della Città” tra le azioni per la riorganizzazione del fronte mare è prevista anche la riqualificazione del Porto Vecchio;

RITENUTO che questi progetti di restyling del porto vecchio, depositati in assenza di un bando di gara o di altro atto amministrativo che stabilisca i requisiti, i criteri, i termini e le modalità di presentazione dell’offerta, paiono semplicemente delle belle idee per la riqualificazione del Porto e dell’area circostante, e che invece meriterebbero un Piano Strategico per rilanciare la Città di Sanremo dal punto di vista urbanistico , economico e turistico;

INTERPELLANO

il Sindaco e la Giunta comunale

per sapere se il progetto depositato a febbraio 2018 dalla società PORTOSOLE C.N.I.S. Spa sia stato inserito nel Documento Unico di Programmazione – Nota di Aggiornamento ed in caso contrario la motivazione per cui non inserito ;

per sapere come, in quali tempi e con quali criteri, in assenza di un bando preordinato, intendano procedere per la scelta del miglior progetto nell’interesse della città.

Luca Lombardi Gianni Berrino