Rari Nantes Imperia, Eraldo Pizzo presenta il suo libro alle Vele d’Epoca

Imperia. Eraldo Pizzo sarà ad Imperia, giovedì 6 settembre alle 17, presso il Park R, per presentare il libro ‘Eraldo Pizzo – Caimani come me’. Sarà un altro degli appuntamenti speciali, targati Rari Nantes Imperia, per le Vele d’Epoca 2018.

Pizzo, accompagnato dall’autore del libro e giornalista Claudio Mangini e dalla casa SAGEP Editori, farà rivivere l’epopea della Pro Recco e gli anni storici della pallanuoto. Lui che, di questo sport, è il più forte italiano di sempre.

‘Il Caimano’ Pizzo ben conosce la città dato che a fine anni ’80 ricoprì un ruolo da consigliere e di supporto alla squadra, allora chiamata REBAR. A fine carriera, era stato vicinissimo ad indossare la calottina imperiese ma gli venne impedito poiché era incompatibile col ruolo federale che rivestiva allora. Insomma, Eraldo Pizzo torna ad Imperia. “Vi aspettiamo giovedì al Park R, l’hangar accanto al ‘Bar Il Chioschetto’ sito in Banchina Medaglie d’Oro alla Marina di Imperia” - aspettano gli organizzatori.