Imperia. La Rari Nantes Imperia comunica che tra le tante novità del bordovasca, c’è Filippo Rocchi. Il Capitano della Prima Squadra ha deciso di continuare a trascinare i compagni in acqua e trasmetterà la sua esperienza ai ragazzi più giovani che ambiscono ad entrare in acqua con i grandi.

‘Pippo’ sarà l’allenatore della squadra Under 17 maschile e negli allenamenti si affiancherà a Nicola Rosso che continuerà ad allenare le categoria Under 15 ed Under 13, che vedrà Rocchi vice-allenatore. Insomma, si forma una bella coppia che già in acqua aveva dato soddisfazioni: i due, infatti, facevano parte della squadra che vinse lo scudetto Under20 nel 2006.

La squadra Under20 viene affidata ad Enrico Gerbò che, allo stesso tempo, sarà il preparatore dei portieri in tutte le categorie.