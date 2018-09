Genova. “Quanto avvenuto questa mattina ad Apricale è un incidente terribile: esprimo vicinanza e cordoglio ai familiari della vittima di un episodio tragico e inconcepibile che amareggia e addolora tutti quanti. Bisogna impegnarsi per ridurre la possibilità di altri incidenti, serve aumentare la preparazione dei cacciatori per questo particolare tipo di caccia, quella al cinghiale, che necessita di maggiori attenzioni. Inoltre, è necessario alleggerire la domenica diluendo maggiormente le giornate di caccia sul martedì e sul venerdì. Dal momento che siamo l’unico Paese UE ad avere due giornate di fermo venatorio, prendendo spunto da quanto avviene all’estero serve modificare la norma dello Stato affinché si possa prevedere la possibilità di utilizzare i due giorni per i cinghialisti, in modo da ‘alleggerire’ la domenica. Sbaglia chi, come certe realtà, cerca di usare un tragico momento per fare propaganda e chiedere l’abolizione di un’attività che non può essere eliminata: sarebbe come proporre di abolire le attività sciistiche o motociclistiche quando avvengono incidenti. Servono soluzioni concrete per prevenire episodi pericolosi, senza strumentalizzare a fini politici una tragedia”.

Lo dichiara Francesco Bruzzone, senatore della Lega, vice presidente della Commissione Ambiente del Senato.