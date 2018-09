Quinto posto per l’Imperia Basket Riviera dei Fiori al Memorial Rigardo

Imperia. L‘Imperia Basket Riviera dei Fiori ha partecipato alla nona edizione del Memorial Rigardo che si è conclusa domenica 23 settembre con la netta vittoria della Pallacanestro Vado Azimut Consulenza dopo una finale disputata sempre in controllo contro l’ottima formazione del Don Bosco Crocetta di Torino.

Ad onorare la memoria di Rino erano presenti sei squadre di categoria Under 18 (quattro liguri e due piemontesi), suddivise in due gironi da tre squadre. Sabato 22 settembre sono state disputate le sei gare per la fase a gironi, al fine di formare le finali che si sono disputate domenica.

I risultati del girone A: Basket Loano E. Garassini – Pallacanestro Vado Azimut Consulenza 38-100, Pallacanestro Vado Azimut Consulenza – Cestistica Pinerolo 138-30, Basket Loano E. Garassini – Cestistica Pinerolo 81-38.

Classifica: Pallacanestro Vado Azimut Consulenza 4, Basket Loano E. Garassini 2, Cestistica Pinerolo 0

I risultati del girone B: Basket Pegli – Imperia Basket Riviera dei Fiori 83-46, Don Bosco Crocetta – Basket Pegli 62-51, Don Bosco Crocetta – Imperia Basket Riviera dei Fiori 99-29.

Classifica: Don Bosco Crocetta 4, Basket Pegli 2, Imperia Basket Riviera dei Fiori 0

Nel girone B si sono affrontate il Don Bosco Crocetta guidata dall’esperto coach Guido Tassone, il Basket Pegli di coach Marco Costa e la giovane formazione di Imperia Basket Riviera dei Fiori di coach Fabio Carbonetto.

Nella prima gara del girone il Basket Pegli si impone abbastanza agevolmente sull’inesperta formazione di coach Carbonetto, diversamente dall’incontro con Don Bosco dove soccombe solo negli ultimi minuti di una gara all’insegna dell’equilibrio, complice l’infortunio del playmaker titolare. Per finire agevole vittoria dei piemontesi sugli imperiesi nella gara che conclude il girone B.

La giornata delle finali si apre alle 10,30 del mattino con la partita più equilibrata dell’intero torneo dove l’Imperia Basket Riviera dei Fiori porta a casa il quinto posto dopo un estenuante testa a testa con la Cestistica Pinerolo. Finisce 52-50.