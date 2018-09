Quest’estate 19 casi di virus del Nilo occidentale nelle Alpi Marittime francesi

L’Agenzia Sanitaria Regionale (ARS) della PACA rivela che dal 7 luglio 2018 nella regione sono stati identificati venti casi di infezione da virus del Nilo occidentale, tra cui 19 nelle Alpi Marittime e 1 nel Vaucluse.

Secondo quanto riporta Nice Matin il virus continua a proliferare nella regione PACA, con nove casi in più rispetto all’ultima rilevazione effettuata il 31 agosto dall’ARS. Delle vittime del virus, tre avevano una forma neuroinvasiva ed hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Ora stanno guarendo.

Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), la diffusione del virus del Nilo occidentale è più massiccia nel 2018 rispetto agli anni precedenti in Europa e nei paesi limitrofi, in particolare in Italia e la Grecia.