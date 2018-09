Slow Food premia quattro osterie dell’Imperiese

Provincia. Cian De Bià a Badalucco, Magiargè Vini e Cucina a Bordighera, A Viassa a Dolceacqua e La Molinella a Isolabona: sono le quattro tavole dell’Imperiese entrate a far parte del 29esimo “sussidiario del mangiar bene all’italiana”, la guida Osterie d’Italia di Slow Food.

Prestigioso decalogo dell’osteria contemporanea, la guida è stata presentata ieri a Torino nell’ultimo giorno del Salone del Gusto.

In totale, sono 133 le new entry su 1617 insegne recensite (in media il menu completo non supera i 35 euro, con rare eccezioni, ma sempre entro i 40 euro, giustificate da materie prime di particolare pregio). Di queste, 279 popolano la compagine delle Chiocciole, distintivo d’eccellenza dello Stivale gastronomico di cui anche la Riviera dei Fiori e il resto del territorio Ligure può fregiarsi.

Insieme alle quattro osterie sopracitate, infatti, altri 7 sono i locali della Liguria premiati dalla guida: in provincia di Savona, Mse Tutta Calizzano; in provincia di Genova, Da O’ Colla, La Brinca Ne, U Giancu Rapallo; in provincia di La Spezia, Armanda Castelnuovo Magra, Da Fiorella Ortonovo e Gli Amici Varese Ligure.