“Promuovi la tua musica” fa tappa a Bologna, tra i premi il pass per la finalissima a Casa Sanremo

Sanremo. Tutto pronto per sabato 8 settembre al Teatro Persiceto di Bologna per la settima tappa di Promuovi La Tua Musica, il contest ideato dalla cantautrice Fanya Di Croce in collaborazione con la sua casa discografica Smilax Publishing che a fine edizione distribuirà in tutta italia la compilation con all’interno tutte le canzoni vincitrici delle varie tappe. Il contest da un anno sta girando lo stivale riempiendo numerosi teatri a sostegno della musica emergente segnando il tutto esaurito. “Un successo inaspettato” Spiega Fanya Di Croce, ” Una conferma che c’è un forte bisogno di musica Live”.

Saranno oltre 20 gli artisti che si giocheranno non solo il premio compilation ma anche la finalissima per accedere a Casa Sanremo durante la settimana del Festival e il premio Radio Supermarket; si tratta di un programma radiofonico diffuso da oltre 65 emittenti italiane.

PROMUOVI LA TUA MUSICA è una finestra aperta ai giovani musicisti. Nasce con un solo obiettivo: investire nella Cultura e nei giovani artisti offrendo loro la possibilità di esibirsi davanti ad una platea sempre gremita, di confrontarsi con altri giovani artisti e con esperti nel campo musicale.

La giuria chiamata alla valutazione è infatti doppia: composta dal pubblico presente in sala che parteciperà attivamente alla votazione e dal giudizio insindacabile della giuria.

“Bologna…da sempre città di grande tradizione musicale, sono molto felice che saremo qui per dare una nuova occasione ai giovani talenti! “ Spiega Fanya Di Croce che si esibirà Live durante la manifestazione. Lo spettacolo è previsto alle 21.