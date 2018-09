Promozione, Sestrese–Taggia finisce 2 a 1

Taggia. Il Taggia è sceso in campo ieri per giocare fuoricasa contro la Sestrese. La partita, che era valida come seconda giornata del Girone A di Promozione, si è conclusa 2 a 1 a favore dei padroni di casa.

Il Taggia si piazza così in ottava posizione in classifica conquistando tre punti.

SESTRESE-TAGGIA 2-1

Sestrese: Rovetta, Lo Stanco, Madaio, Di Sisto, Ansaldo, Rossi, Cafferata, Sattin, Akkari, Zani, Mereto. A disposizione (Biacchessi, Caroglio, G. Delgado, M. Delgado, Federici, Gjoka, Nasiti, Stilo, Piroli). Allenatore: Schiazza

Taggia: Pronesti, Ravoncoli, Bona, Tarantola, Del Barba, Fiuzzi, Salmaso, Rosso, Rovella, Gerbasi, Guirat. A disposizione (Prato, Pesco, Mangione, Crespi, Pinasco, Sichi, Ferrigno, Minghinelli, Cuneo). Allenatore: Maiano