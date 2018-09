Promozione, l’Ospedaletti strappa la prima: 2 a 1 al Serra Riccò

Promozione. L’Ospedaletti inizia il campionato e inaugura l’era Carlet con una vittoria in trasferta, sudata, sofferta ma strappata.

Nonostante un buon inizio nel quale per tre quarti del primo tempo gli Orange esprimono un ottimo calcio, realizzando due reti con Scappatura e Miceli, poco prima della pausa i ragazzi di Carlet accusano un lieve calo mentale e la conseguente reazione del Serra Riccò.

Altre occasioni nel primo tempo, in realtà, potevano permettere agli Orange di chiudere la partita. Ma per un pelo non ci riuscono.

Nel secondo tempo, anche grazie ai cambi di mister Osvaldo Arecco, entrano tra le fila avversarie due titolari partiti dalla panchina che hanno fatto percepire la differenza.

A 10 minuti dalla fine viene espulso Alessio Negro, dopo un giallo appeno rimediato, per un fallo su ripartenza.

Arriva così il calcio dal dischetto con cui il Serra Riccò accorcia le distanze. A quel punto, sul 2 a 1, gli avversari le provano tutte per strappare il pareggio, riuscendoci nei minuti di recupero. Ma il gol viene annullato per un fuorigioco.

Inizia sotto buoni auspici la stagione dell’Ospedaletti: “Chi ben incomincia è a metà dell’opera”

La prossima sfida si disputerà in casa contro la Loanesi.