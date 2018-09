Promozione, la Sanstevese scende in campo contro l’Arenzano F. C.

Santo Stefano al Mare. Dopo la sconfitta contro il Varazze 1912 Don Bosco, la Sanstevese si sta preparando per la prossima sfida fuori casa che si terrà domenica 23 settembre contro l’Arenzano F. C. La partita sarà valida come seconda giornata del Girone A del Campionato di Promozione.

Ecco il calendario delle prossime partite:

Giornata 3 the 30/09/2018 Serra Ricco - Loanesi Taggia - Arenzano f.c. Vallescrivia 2018 - Ospedaletti Voltrese Vultur - Dianese & Golfo SANSTEVESE - Ceriale P. Calcio Mignanego - Varazze 1912 Sestrese Calcio - Bragno Celle Ligure - Legino 1910

Giornata 4 the 07/10/2018 Legino 1910 - SANSTEVESE Dianese & Golfo - Mignanego Ceriale P. Calcio - Taggia Arenzano f.c. - Sestrese Calcio Loanesi - Celle Ligure Ospedaletti - Voltrese Vultur Serra Ricco - Vallescrivia 2018 Varazze 1912 - Bragno

Giornata 5 the 14/10/2018 SANSTEVESE - Dianese & Golfo Taggia - Varazze 1912 Vallescrivia 2018 - Loanesi Voltrese Vultur - Legino 1910 Mignanego - Ceriale P. Calcio Sestrese Calcio - Serra Ricco Celle Ligure - Ospedaletti Bragno - Arenzano f.c.

Giornata 6 the 21/10/2018 Loanesi - SANSTEVESE Legino 1910 - Taggia Dianese & Golfo - Bragno Ceriale P. Calcio - Arenzano f.c. Ospedaletti - Mignanego Serra Ricco - Voltrese Vultur Vallescrivia 2018 - Celle Ligure Varazze 1912 - Sestrese Calcio

Giornata 7 the 28/10/2018 Mignanego - Legino 1910 SANSTEVESE - Ospedaletti Taggia - Dianese & Golfo Voltrese Vultur - Loanesi Sestrese Calcio - Vallescrivia 2018 Celle Ligure - Serra Ricco Bragno - Ceriale P. Calcio Arenzano f.c. - Varazze 1912

Giornata 8 the 04/11/2018 Legino 1910 - Arenzano f.c. Dianese & Golfo - Varazze 1912 Ceriale P. Calcio - Sestrese Calcio Celle Ligure - Voltrese Vultur Loanesi - Taggia Ospedaletti - Bragno Serra Ricco - Mignanego Vallescrivia 2018 - SANSTEVESE

Giornata 9 the 11/11/2018 SANSTEVESE - Serra Ricco Taggia - Ospedaletti Varazze 1912 - Ceriale P. Calcio Voltrese Vultur - Vallescrivia 2018 Mignanego - Loanesi Sestrese Calcio - Celle Ligure Bragno - Legino 1910 Arenzano f.c. - Dianese & Golfo

Giornata 10 the 18/11/2018 Loanesi - Arenzano f.c. Legino 1910 - Ceriale P. Calcio Dianese & Golfo - Sestrese Calcio Celle Ligure - Mignanego Ospedaletti - Varazze 1912 Serra Ricco - Bragno Vallescrivia 2018 - Taggia Voltrese Vultur - SANSTEVESE

Giornata 11 the 25/11/2018 Mignanego - Vallescrivia 2018 SANSTEVESE - Celle Ligure Taggia - Serra Ricco Varazze 1912 - Legino 1910 Sestrese Calcio - Voltrese Vultur Ceriale P. Calcio - Dianese & Golfo Bragno - Loanesi Arenzano f.c. - Ospedaletti

Giornata 12 the 02/12/2018 Ospedaletti - Dianese & Golfo Loanesi - Ceriale P. Calcio Legino 1910 - Sestrese Calcio Celle Ligure - Bragno SANSTEVESE - Mignanego Serra Ricco - Varazze 1912 Vallescrivia 2018 - Arenzano f.c. Voltrese Vultur - Taggia

Giornata 13 the 09/12/2018 Sestrese Calcio - SANSTEVESE Mignanego - Voltrese Vultur Taggia - Celle Ligure Varazze 1912 - Loanesi Dianese & Golfo - Legino 1910 Ceriale P. Calcio - Ospedaletti Bragno - Vallescrivia 2018 Arenzano f.c. - Serra Ricco

Giornata 14 the 16/12/2018 Ospedaletti - Sestrese Calcio Mignanego - Taggia Loanesi - Legino 1910 Celle Ligure - Varazze 1912 SANSTEVESE - Bragno Serra Ricco - Dianese & Golfo Vallescrivia 2018 - Ceriale P. Calcio Voltrese Vultur - Arenzano f.c.

Giornata 15 the 23/12/2018 Sestrese Calcio - Mignanego Legino 1910 - Ospedaletti Taggia - SANSTEVESE Varazze 1912 - Vallescrivia 2018 Dianese & Golfo - Loanesi Ceriale P. Calcio - Serra Ricco Bragno - Voltrese Vultur Arenzano f.c. - Celle Ligure

Giornata 16 the 13/01/2019 Ospedaletti - Serra Ricco Bragno - Taggia Legino 1910 - Vallescrivia 2018 Ceriale P. Calcio - Voltrese Vultur Varazze 1912 - SANSTEVESE Arenzano f.c. - Mignanego Sestrese Calcio - Loanesi Dianese & Golfo - Celle Ligure

Giornata 17 the 20/01/2019 Vallescrivia 2018 - Dianese & Golfo Celle Ligure - Ceriale P. Calcio Mignanego - Bragno SANSTEVESE - Arenzano f.c. Taggia - Sestrese Calcio Serra Ricco - Legino 1910 Loanesi - Ospedaletti Voltrese Vultur - Varazze 1912

Giornata 18 the 27/01/2019 Loanesi - Serra Ricco Arenzano f.c. - Taggia Ospedaletti - Vallescrivia 2018 Dianese & Golfo - Voltrese Vultur Ceriale P. Calcio - SANSTEVESE Varazze 1912 - Mignanego Bragno - Sestrese Calcio Legino 1910 - Celle Ligure

Giornata 19 the 03/02/2019 SANSTEVESE - Legino 1910 Mignanego - Dianese & Golfo Taggia - Ceriale P. Calcio Sestrese Calcio - Arenzano f.c. Celle Ligure - Loanesi Voltrese Vultur - Ospedaletti Vallescrivia 2018 - Serra Ricco Bragno - Varazze 1912

Giornata 20 the 10/02/2019 Dianese & Golfo - SANSTEVESE Varazze 1912 - Taggia Loanesi - Vallescrivia 2018 Legino 1910 - Voltrese Vultur Ceriale P. Calcio - Mignanego Serra Ricco - Sestrese Calcio Ospedaletti - Celle Ligure Arenzano f.c. - Bragno

Giornata 21 the 17/02/2019 SANSTEVESE - Loanesi Taggia - Legino 1910 Bragno - Dianese & Golfo Arenzano f.c. - Ceriale P. Calcio Mignanego - Ospedaletti Voltrese Vultur - Serra Ricco Celle Ligure - Vallescrivia 2018 Sestrese Calcio - Varazze 1912

Giornata 22 the 24/02/2019 Legino 1910 - Mignanego Ospedaletti - SANSTEVESE Dianese & Golfo - Taggia Loanesi - Voltrese Vultur Vallescrivia 2018 - Sestrese Calcio Serra Ricco - Celle Ligure Ceriale P. Calcio - Bragno Varazze 1912 - Arenzano f.c.

Giornata 23 the 03/03/2019 Arenzano f.c. - Legino 1910 Varazze 1912 - Dianese & Golfo Sestrese Calcio - Ceriale P. Calcio Voltrese Vultur - Celle Ligure Taggia - Loanesi Bragno - Ospedaletti Mignanego - Serra Ricco SANSTEVESE - Vallescrivia 2018

Giornata 24 the 10/03/2019 Serra Ricco - SANSTEVESE Ospedaletti - Taggia Ceriale P. Calcio - Varazze 1912 Vallescrivia 2018 - Voltrese Vultur Loanesi - Mignanego Celle Ligure - Sestrese Calcio Legino 1910 - Bragno Dianese & Golfo - Arenzano f.c.

Giornata 25 the 17/03/2019 Arenzano f.c. - Loanesi Ceriale P. Calcio - Legino 1910 Sestrese Calcio - Dianese & Golfo Mignanego - Celle Ligure Varazze 1912 - Ospedaletti Bragno - Serra Ricco Taggia - Vallescrivia 2018 SANSTEVESE - Voltrese Vultur

Giornata 26 the 24/03/2019 Vallescrivia 2018 - Mignanego Celle Ligure - SANSTEVESE Serra Ricco - Taggia Legino 1910 - Varazze 1912 Voltrese Vultur - Sestrese Calcio Dianese & Golfo - Ceriale P. Calcio Loanesi - Bragno Ospedaletti - Arenzano f.c.

Giornata 27 the 31/03/2019 Dianese & Golfo - Ospedaletti Ceriale P. Calcio - Loanesi Sestrese Calcio - Legino 1910 Bragno - Celle Ligure Mignanego - SANSTEVESE Varazze 1912 - Serra Ricco Arenzano f.c. - Vallescrivia 2018 Taggia - Voltrese Vultur

Giornata 28 the 07/04/2019 SANSTEVESE - Sestrese Calcio Voltrese Vultur - Mignanego Celle Ligure - Taggia Loanesi - Varazze 1912 Legino 1910 - Dianese & Golfo Ospedaletti - Ceriale P. Calcio Vallescrivia 2018 - Bragno Serra Ricco - Arenzano f.c.

Giornata 29 the 28/04/2019 Sestrese Calcio - Ospedaletti Taggia - Mignanego Legino 1910 - Loanesi Varazze 1912 - Celle Ligure Bragno - SANSTEVESE Dianese & Golfo - Serra Ricco Ceriale P. Calcio - Vallescrivia 2018 Arenzano f.c. - Voltrese Vultur