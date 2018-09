Promozione, la Sanstevese cede all’Arenzano per 4 a 1

Santo Stefano al Mare. Si è disputata ieri la partita tra Sanstevese e Arenzano. I rossobiancoazzurri hanno perso fuori casa per 4 a 1.

La partita era valida per la seconda giornata del Girone A del Campionato di Promozione. La Sanstevese al momento è ultima in classifica con zero punti.

ARENZANO-SANSTEVESE 4-1

Reti: 56’G. Calvini (S) 61’Pereira, 67’Metalla, 70’83’Anselmo (A)

Arenzano: Lucia, Calcagno, Porrata, Eretta, Troiano, Pastorino. Olivieri, Pereyra, Mancini, Romeo, Anselmo. A disposizione (Tufano, Rusca, Pasquino, Burattini, Lupia, Narducci, Rubini, Metalla, Dieci). Allenatore: Podestà

Sanstevese: Semiglia, Borriello, Gracci, G. Calvini. B. Raguseo, C. Gagliardi, Crudo, Mannella, Brizio, Tomeo, El Kamli. A disposizione (Pozzatello, Modesti, Valenzise, Gentile, A. Geraci, Russo, Cutellè, Drinceanu, De Flavis). Allenatore: Siciliano