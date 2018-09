Promozione, il giudice sportivo squalifica cinque calciatori del Girone A

Il giudice sportivo, a seguito dei provvedimenti arbitrali di domenica scorsa, ha squalificato cinque calciatori del girone A di Promozione.

Alessandro Damonte (Celle Ligure) e Nicola Muratore (Serra Riccò) sono stati fermati per due turni. Una giornata di stop è stata comminata a Simone Alò (Celle Ligure), Matteo Bonifazio (Ceriale) e Davide Liguori (Mignanego).

Enrico Sardo, allenatore del Ceriale, è stato squalificato per una gara. Ammenda di 75 euro al Ceriale “per avere, a fine gara, i propri dirigenti consentito l’indebito ingresso nella zona antistante gli spogliatoi a diverse persone non presenti in distinta”.

La classifica marcatori dopo 2 giornate:

3 reti: Boggiano (Voltrese Vultur), Rovella (Taggia), L. Anselmo (Bragno)

2 reti: Minardi, Perrone (Varazze Don Bosco), A. Anselmo (Arenzano), Siccardi (Legino), Sofia (Celle Ligure), Miceli (Ospedaletti), Daddi (Loanesi San Francesco), Siri (Voltrese Vultur)

1 rete: Rocca (Loanesi San Francesco), Mancini, Pereyra, Metalla (Arenzano), Grassi (Mignanego), Scappatura (Ospedaletti), Piccolo, Poggioli (Serra Riccò), Illiano, Tomao, Gervasi, Setti, Donà (Ceriale), Balestrino (Voltrese Vultur), L. Barone, Gagliardi, Saporito (Varazze Don Bosco), Martini, Canu, Brignoli (Dianese e Golfo), Giguet, Damonte (Celle Ligure), N. Rossetti, Leto (Vallescrivia), Murabito, Avanzi, Schirru, Cerato (Legino), Gerbasi, Pesco (Taggia), Torra, Zizzini (Bragno), G. Calvini (San Stevese), Mereto, Ansaldo (Sestrese)