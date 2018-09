Prendono il via i corsi giovanili del Team Schiavetti Pallamano Imperia

Imperia. Con l’inizio dell’anno scolastico sono iniziati anche i corsi giovanili di pallamano del Team Schiavetti Pallamano Imperia che comprendono le categorie under 9, under 11, under 13 e under 15 sia maschili che femminili.

L’attività sportiva si svolge al pomeriggio presso la Palestra San Camillo sita in Via Felice Musso. Per ulteriori informazioni si può contattare lo staff tecnico del sodalizio rossoblù Patrizia 338/4910872 e Luca 333/4391579.

Inoltre continua anche quest’anno al sabato mattina l’Accademia di pallamano sotto la guida del tecnico croato Klaudio Radovcic. “Quest’anno il sodalizio rossoblù – ci riferisce il dirigente Saul Convalle - ha organizzato dei corsi di pallamano presso la scuola di Largo Ghiglia e di Via Gibelli, i giorni e le modalità sono reperibili contattando il nostro staff”. Tutti i corsi sono tenuti da istruttori federali ed il Team Schiavetti Pallamano Imperia è affiliato in Italia ovviamente alla F.I.G.H. e svolgendo attività anche in Francia alla F.F. Handball.