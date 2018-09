Prende il via la 17esima edizione del Portosole Sanremo Olympic Triathlon

Sanremo. Oggi e domani nella città dei fiori andrà in scena la 17esima edizione del Portosole Sanremo Olympic Triathlon – Trofeo Daniele Rambaldi – Memorial Marco Gavino che quest’anno sarà il contenitore del Campionato Italiano di Triathlon Giovani TT e della Coppa delle Regioni.

Oltre 1000 gli atleti che prenderanno parte alla due giorni di gare, provenienti da ogni parte d’Italia per quanto riguarda le gare giovanili e anche da Svizzera, Francia, Brasile, Croazia, Serbia, UK e Olanda per quanto riguarda la gara su distanza olimpica che, tra l’altro, assegnerà anche i titoli regionali.

Le gare di oggi assegneranno il titolo italiano a squadre per le categorie Youth, Junior e Under 23. I ragazzi tra i 14 e i 23 anni si sfideranno con la formula Squadre Crono e chi vorrà vincere dovrà far registrare il miglior tempo dopo 300 mt di nuoto, 4 km di bici e 1 km di corsa. Durante la giornata si svolgeranno anche le gare individuali della categoria Ragazzi (12-13 anni) che si sfideranno sulla distanza di 200 mt di nuoto, 3 km di bici e 1 km di corsa.

Domani, invece, le categorie Ragazzi, Youth e Junior daranno vita alla Coppa delle Regioni. Gli atleti dovranno affrontare le stesse distanze di oggi ma nella formula 2+2. Ogni squadra sarà così composta da due femmine e due maschi che dovranno passarsi il testimone al termine di ogni mini triathlon. Sempre nella giornata di domani ci sarà lo start del Sanremo Olympic Triathlon, gara Silver Rank, composta da tre parti: nuoto, ciclismo e podismo. Il nuoto si svolgerà nello specchio acqueo antistante i Bagni Morgana, il percorso ciclistico si snoderà per i primi 18 km sulla pista ciclopedonale sino a San Lorenzo al Mare poi continuerà sull’Aurelia per raggiungere Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Cipressa, Costarainera e San Lorenzo al Mare. Infine il percorso podistico si svilupperà all’interno di Portosole.

Il programma:

Sabato 22 settembre

Ore 9 – 19 Portosole: Villaggio dello Sport

Ore 9 – 19 Portosole: Apertura uffici con distribuzione pettorali e pacchi gara

Campionato Italiano a Squadre Crono – Triathlon

Ore 10 – 10.30 Portosole: Apertura Zona Cambio Staffette Maschili

Ore 10.40 Portosole: partenza prima Staffetta Maschi

Ore 12.20 – 12.50 Portosole: Apertura Zona Cambio Staffette Femminili

Ore 13 Portosole: partenza prima Staffetta Femmine

Gara Individuale cat. Ragazzi

Ore 14.30 – 15 Portosole: Apertura Zona Cambio cat. Ragazzi

Ore 15.10 Portosole: partenza gara Ragazzi M

Ore 15.50 Portosole: partenza gara Ragazzi F

Ore 17. Portosole: Premiazioni

Pasta Party attivo tutta la giornata e riservato agli atleti

Domenica 23 settembre

Ore 8 – 18 Portosole: Villaggio dello Sport

Ore 7.30 – 16.30 Portosole: Apertura uffici con distribuzione pettorali e pacchi gara

Coppa delle Regioni – Triathlon

Ore 7.30 – 8 Portosole: Apertura Zona Cambio Youth

Ore 8.10 Portosole: partenza Staffette Youth

Ore 9.30 – 10 Portosole: Apertura Zona Cambio Junior e Ragazzi

Ore 10.10 Portosole: partenza Staffette Junior

Ore 11.30 Portosole: partenza Staffette Ragazzi

Ore 13 Portosole: Premiazioni

Gara Silver Rank

Ore 11 – 12.45 Portosole: Apertura Zona Cambio

Ore 13 Portosole: partenza Sanremo Olympic Triathlon

Ore 16.30 Portosole: Premiazioni

Pasta Party attivo tutta la giornata e riservato agli atleti