Sanremo. Da questa mattina è in corso la potatura del gigantesco albero, un Ficus Macrophylla, simbolo di Sanremo in Largo Nuvoloni.

Operai comunali sono al lavoro per sfoltire la folta chioma di questo albero e agenti di polizia municipale hanno chiuso il transito veicolare nel tratto iniziale a senso unico di Corso Imperatrice. Limitati i disagi al traffico: le auto che escono dal parcheggio su Lungomare Calvino con direzione obbligatoria verso via Verdi devono salire verso il Casinò e aggirare le transenne piazzate per sicurezza durante le operazioni di potatura.

di 3 Galleria fotografica Ficus in Largo Nuvoloni a Sanremo





I lavori proseguono sino a fine intervento con blocco del transito per evitare che qualche ramo possa cadere su pedoni, motociclisti e automobilisti.