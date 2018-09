Ponte Morandi: la Cciaa Riviere di Liguria in aiuto delle imprese di Imperia, La Spezia e Savona danneggiate dal crollo

Imperia. Anche la Camera di commercio Riviere di Liguria si mette a disposizione delle imprese che hanno subito danni a seguito del crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto scorso.

“A seguito del coordinamento fra istituzioni e associazioni per le aziende danneggiate, la Camera di commercio Riviere di Liguria ha attivato, da inizio settembre, un servizio informativo a disposizione delle imprese di Imperia, La Spezia e Savona che hanno subito danni, diretti ed indiretti, causati dal crollo del ponte”, spiega il presidente dell’ente camerale, Luciano Pasquale.

Il 1° ottobre scade infatti il termine per la presentazione da parte delle imprese del modello AE per la segnalazione dei danni subiti. Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici della Camera di Commercio: sede di Imperia: 0183/793225 – 0183/793288; sede di Savona: 019/8314249; sede della Spezia: 0187/728300 – 0187/728301 oppure via email all’indirizzo servizialleimprese@rivlig.camcom.it.

“E’ importante che le imprese segnalino entro il 1° ottobre i danni subiti, per non correre il rischio di essere escluse dagli indennizzi. A questo fine, sarà fondamentale anche l’azione delle associazioni di categoria”, aggiunge il presidente Pasquale.

Più precisamente, le imprese potranno denunciare:

– danni a beni immobili, fabbricati (compresi impianti fissi)

– danni a macchinari, attrezzature, veicoli, arredi (specificare tipo di danno)

– danni a prodotti finiti, semilavorati, materie prime, scorte (specificare tipo di danno)

– spese tecniche

– danni correlati all’interruzione dell’attività (mancato guadagno, oneri aggiuntivi per il personale, oneri aggiuntivi aziendali, altri oneri aggiuntivi)

– danni indiretti subìti dalle attività economiche che non hanno interrotto l’attività (mancato guadagno, oneri aggiuntivi per il personale, oneri aggiuntivi aziendali, altri oneri aggiuntivi).