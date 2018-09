Imperia. La motociclista Marta De Giovanni di Castellaro ha partecipato alla Coppa Italia ASI femminile piazzandosi 3° assoluta e 2° under 17.

“E’ stata una bella esperienza e una grande soddisfazione. Da come era partito il weekend non si poteva fare di meglio! Non bisogna mai mollare – dichiara alla fine della gara Marta - Il podio lo dedico a tutti gli amici che ci seguono sempre”.

Altra soddisfazione, ancora maggiore, per l’altra imperiese Gaia Oddo, arrivata seconda nella classifica generale e prima assoluta della categoria under 17.