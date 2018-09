Podio per gli equipaggi del Circolo Velico Ventimigliese ai Campionati Italiani Giovanili in doppio di Loano

Imperia. Ottimi risultati per il Circolo Velico Ventimigliese ai Campionati Italiani Giovanili in doppio 2018 che sono andati in scena a Loano.

Terza posizione per Filippo Lorenzi – Matilde Teresa Piombo nell’Equipe Under 12 – Coppa del Presidente, mentre Lorenzo Vassallo e Giorgio Finke si piazzano secondi nell’Equipe Evolution-Under 17.