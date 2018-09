Piogge, inondazioni e temporali. Scatta l’allerta meteo in Costa Azzurra

Oltralpe continua il maltempo. Le vicine Alpi Marittime francesi e la Costa Azzurra sono state poste oggi in allerta meteo gialla per piogge, inondazioni e temporali. Lo stesso vale per i dipartimenti del Var e delle Alpes-de-Haute-Provence.

Le perturbazioni, secondo quanto riporta Nice Matin, dovrebbero farsi più intense a partire dalle 12 fino alle 21 di stasera. Sulla costa saranno presenti piovaschi anche se meno intensi che nell’entroterra. Comunque Meteo France suggerisce particolare attenzione nei pressi di un litorale o di un corso d’acqua.