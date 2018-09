Pietrabruna, il consigliere Ranise: “Questa mattina niente Scuolabus. E’ una vergona, non è la prima volta”

Pietrabruna. Ci scrive Franca Ranise, capogruppo di minoranza in Consiglio comunale: “Questa mattina a Pietrabruna i ragazzi hanno aspettato invano un pullman mai arrivato.

Sia la prima corsa che raccoglie i ragazzi delle superiori, sia quelli della seconda che raccoglie i bambini delle medie, non hanno usufruito del servizio RT per un guasto al pullman, rimanendo entrambi alle varie fermate aspettando inutilmente il pullman.

E’ una vergogna, considerato che non è la prima volta che succede. I genitori, tralasciando i loro impegni, si sono dovuti organizzare per portarli a scuola. Tra la prima corsa e la seconda passa circa un’ora e si credeva che almeno l’RT si organizzasse per sostituire la corriera guasta con una funzionante.

Il Comune di Pietrabruna come tutti gli altri comuni imperiesi è stato costretto al pagamento di una considerevole cifra per “salvare” l’RT dal fallimento; si sperava almeno che con tali soldi fossero state fatte delle manutenzioni ai mezzi. Si constata invece, con molta delusione e rabbia, che l’anno scolastico è ripreso con i medesimi problemi dell’anno precedente”.