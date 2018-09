Sanremo. Alessio Bellini è nato nella Città dei Fiori il 9 novembre del 1998. Ha frequentato il liceo scientifico presso l’Istituto Cristoforo Colombo di Sanremo, dove si è diplomato nel 2017. Alessio ha vinto il concorso di poesia organizzato dalla scuola, oltre ad arrivare tra i primi posti in altri concorsi, come ‘Concorso Tullio De Mauro’ e ‘Tu sei in me poesia’.

Dal 2017 è studente in Scienze della Comunicazione presso il polo universitario di Savona, dove si è trasferito.

Scrive poesie e racconti (ha in cantiere anche un romanzo); tra i suoi scrittori preferiti figurano Joyce e Conan Doyle. Nel 2016 aveva partecipato alla scrittura dell’antologia Tracce 56 (edizione Pagine, Roma), mentre nel 2018 pubblica il primo libro, “Piccoli racconti di sogni e di incubi” tramite Ilmiolibro.it, servizio di self-publishing gestito da La Feltrinelli.

L’opera ottiene un successo insperato, vendendo oltre 450 copie e rimanendo in cima alla classifica delle vendite del sito per oltre tre settimane. Il lavoro ha, inoltre, ricevuto ottime recensioni ed è valutato con cinque stelle piene. A partire dai prossimi giorni, il libro sarà disponibile anche in formato cartaceo presso la Libreria Garibaldi, a Sanremo.

“Non è uno di quei libri lunghi, pesanti – spiega Alessandro – che ti fa paura solo a vederlo. Poche pagine, scritte in modo semplice, che puoi leggere quando vuoi, anche non in ordine. Poesie che non ti appesantiscono, ma ti alleggeriscono, ti fanno capire che, di qualsiasi umore tu sia, c’è una poesia che ti capisce, che sa come ti senti e lo spiega per te. Racconti che ti fanno capire che la poesia è in tutti, e tutti siamo nella poesia”.