Piana (Lega): “Sindaco Scajola non difende il Punto Nascita di Imperia”

Imperia. Alessandro Piana, presidente dell’Assemblea Legislativa della Liguria e consigliere regionale Lega Nord Liguria-Salvini, commenta l’incontro avvenuto ieri tra i sindaci del territorio dell’Asl1 e l’assessore Sonia Viale. “Durante la conferenza ristretta di ieri tra i sindaci del territorio dell’Asl 1 e il vicepresidente e assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale, i rappresentanti del Comune di Sanremo hanno contestato il mantenimento del Punto Nascita all’ospedale di Imperia.

In realtà, si tratta di una struttura all’avanguardia che, a fronte di cospicui investimenti, eravamo riusciti a mantenere sul territorio imperiese per offrire un servizio sanitario necessario alla cittadinanza.

Tuttavia, quando gli amministratori comunali di Sanremo hanno messo in discussione la struttura e sostanzialmente prospettato di voler portare avanti una battaglia per farla chiudere, sorprendentemente solo l’assessore Viale ha difeso la giusta scelta fatta in passato. Mentre il neosindaco di Imperia Claudio Scajola e l’assessore Luca Volpe non hanno spiccicato una parola a difesa del Punto Nascita.

Conoscendo le doti dialettiche e politiche dell’ex ministro, come molti altri imperiesi, questo silenzio appare assordante e preoccupante. Non vorrei che ci fossero degli accordi, che i rappresentanti delle due amministrazioni tengono nascosti ai cittadini, per privare la Città di Imperia del Punto Nascita nel reparto di Ostetricia e Neonatologia.

Da parte nostra, abbiamo la certezza che nel Piano organizzativo di Regione Liguria il Punto Nascita di Imperia é confermato”.