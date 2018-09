Perinaldo, brucia il portone di una casa in via Gramsci: non escluso attentato incendiario

Perinaldo. I vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia sono intervenuti intorno alle 3,40 per spegnere le fiamme divampate dal portone di una casa, al momento disabitata, situata al civico 17 di via Gramsci. l fuoco ha danneggiato lievemente anche l’interno dell’abitazione di proprietà di una donna di 54 anni, residente a Perinaldo ma domiciliata in Gran Bretagna.

Sul posto anche i carabinieri, che hanno compiuto accertamenti per risalire all’origine del rogo, che sembra essere di natura dolosa. L’immobile danneggiato veniva saltuariamente affittato: i militari dell’Arma dovranno sentire gli ultimi inquilini per ricostruire un quadro più chiaro di quanto accaduto.