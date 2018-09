Imperia. Percorrere gli antichi sentieri e mulattiere tra gli olivi e i boschi, raggiungendo da Villa Guardia il Santuario di Montegrazie nell’occasione della ricorrenza annuale della Natività: questa è la tradizione riscoperta cinque anni fa dagli abitanti di Villa Guardia, frazioni vicine e da tutti gli appassionati di trekking nella natura. Per la quinta edizione l’evento dell’8 settembre si apre anche a quanti percorrono il nostro splendido territorio in moutain

bike.

La partecipazione è gratuita, il ritrovo è alle 8 sulla piazzetta Vittorio Veneto di Villa Guardia presso il bar e la durata è di circa 8 ore. Si consigliano scarpe da trekking e riserva d’acqua. Si può prenotare chiamando Patricia al numero 3347980872.

L’organizzazione dell’evento è opera della Associazione Madonna della Neve per il Cenacolo di Villa Guardia. L’Associazione Madonna della Neve per il Cenacolo è senza scopo di lucro e dal 2014 collabora con l’autorità ecclesiastica per proteggere il patrimonio religioso e valorizzare le tradizioni locali. Ha fatto restaurare in Villa Guardia, i portali del Santuario della Madonna della Neve e la copertura dell’Oratorio dedicato a San Carlo Borromeo di cui è in procinto di restauro il campanile.

Il manifesto: manifesto passeggiata montegrazie natività 2018