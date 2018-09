Passaggio di consegne tra Comandanti a Sanremo, cambia la viabilità in via Sauro

Sanremo. Il comandante del corpo di polizia municipale ha emanato l’ordinanza dirigenziale n° 329 che disciplina la circolazione stradale in Via N. Sauro in occasione del passaggio di consegne tra Comandanti che si terrà il 14 settembre.

Dalle 7 alle 12 in via N. Sauro lato ponente (tratto da Sottopasso Croce Rossa a Piazzale Vesco) vi sarà divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli. L’area sarà riservata ai veicoli delle autorità presenti alla cerimonia. Le disposizioni dell’ordinanza saranno rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali mobili, in considerazione della temporaneità del provvedimento, nonché mediante gli ordini impartiti dagli

agenti preposti alla disciplina del traffico.

A carico dei trasgressori si procederà a termine di legge, non esclusa la rimozione coattiva dei veicoli rinvenuti in divieto di sosta, con le modalità di cui all’Art. 159 del Codice della Strada. Gli agenti indicati dall’Art. 12 del D.Lgs 30.04.1992 N. 285 sono incaricati dell’esecuzione dell’ordinanza.