Sanremo. Passaggio di consegne venerdì sera, nella suggestiva cornice del ristorante Byblos di Ospedaletti, tra Past President Anna Morgano e la Incoming Cinzia Papetti. Quest’ultima resterà in carica per l’intero biennio 2018/2020, biennio che coincide con il centenario della fondazione dello Zonta Club International.

“Questa mia avventura – ha detto la neo Presidente – mi vedrà impegnata nel corso due anni, a portare avanti anche a livello locale gli obiettivi principali del club. Come ha sottolineato nel messaggio inaugurale la Presidente Internazionale Susanne Von Bassewitz, il Biennio che celebra il Centenario inizia con un audace programma che offre nuove opportunità per service, patrocinio ed impegno Zonta, consolidando ciononostante tutto quello che abbiamo realizzato nel passato.

Onore e responsabilizzazione è il tema del nostro centesimo anniversario. Innanzitutto proprio per celebrare il Centenario Zonta International offre borse di studio sino a 5 mila dollari, per un totale di 300 mila dollari, a favore di organizzazioni no profit che, in collaborazione con Zonta, abbiano come obiettivo il rendere migliore la vita a ragazze e donne nei loro Paesi. Toccherà a noi singoli club valutare eventuali proposte e sottoporle poi all’attenzione di Zonta International.

Per quanto concerne i grandi progetti internazionale, in collaborazione con le agenzie delle Nazioni Unite, i grandi finanziamenti verranno riversati solo su tre obiettivi, uno dei quali avrà la priorità.

Eliminare la piaga delle spose bambine. Il cosiddetto Child Marriage significa agire contro uno dei più spaventosi atti di violenza che coinvolgono le giovanissime in tutto il mondo e che purtroppo avvengono in quasi tutti gli Stati. Continueremo la nostra battaglia contro la violenza sulle donne, il nostro ZONTA SAYS NO to VIOLENCE AGAINST WOMEN. Il nostro finanziamento di 2 milioni di dollari è il più considerevole messo sino ad ora a disposizione in un biennio per un singolo progetto. Infine una borsa di studio pilota per donne, in tecnologia, completerà i nostri programmi educativi”.

Al fianco della neo Presidente ci saranno Micaela Porcellana (vice), Luisa Gugliotta (tesoriera), Orietta Ferrari (cerimoniera), Grazia Vivaldi e Maria Teresa Dondi (segretarie). Nel consiglio direttivo anche Roberta Bormioli, Susanna Vivaldi, Lupetta Tessitore, Cristina Dionisotti, Maura Grimaldi, Angela Maria Campagnoli e Fernanda Littardi.

Ha concluso Cinzia Papetti: “Sono sicura che lavorando insieme serenamente, confrontandoci e proponendo iniziative che ci faranno anche divertire, questi due anni insieme resteranno un bel ricordo nel cuore di tutte noi. Grazie ancora per avermi dato la possibilità di vivere questa esperienza che cercherò di onorare nel modo più corretto e proficuo in nome dello Zonta Club Sanremo”.