Imperia. Lo Yacht Club Imperia lancia la sfida a New Zeland per la conquista del più famoso trofeo nello sport della vela e più antico del mondo. Il sodalizio del capoluogo è stato scelto, infatti, dal consorzio “Columbus 2021” per le sue caratteristiche di organizzatore di regate e per il numero di iscritti, oltre 200

“Una imperdibile occasione per far conoscere la città oltre i propri confini”, ha detto il sindaco Claudio Scajola nel corso della conferenza stampa di “varo” organizzata nell’Auditorum del Muso Navale.

“Ci metteremo subito al lavoro -prosegue il primo cittadino – per garantire l’operatività agli equipaggi anche perché i tempi stringono”.



Entro fine novembre, infatti, occorrerà ufficializzare la candidatura, mentre solo ad aprile 2019 “Columbus 2021” che sarà disegnata dal celebre studio di “Bertone design” capofila dell’operazione. potrà essere varata. L’equipaggio soggiornerà a Imperia e utilizzerà tutte le strutture sportive cittadine. Imperia è in lizza anche per ospitare una delle due regate di avvicinamento che per regolamento spettano al bacino del Mediterraneo. Per sfidare New Zelanda nelle acque di Aukland bisognerà, comunque, aggiudicarsi la Prada Cup. L’altra imbarcazione italiana sarà “Luna Rossa” che si preparerà a Palermo.

Il quartiere generale di “Columbus 2021”, invece, per due anni sarà a Imperia. Il Consorzio si è impegnato al termine dell’avventura a finanziare un’opera che resterà alla città.

Secondo Roberto Podda legale rappresentante del Consorzio “Imperia ha le caratteristiche adatte per ospitare la preparazione della sfida”.



La base operativa sarà individuata in uno spazio individuato tra l’ex Salso, nei pressi dell’hangar dell’Eliporto o nella zona retrostante l’ex Agnesi.

Nei video le interviste rilasciate dal sindaco Claudio Scajola, da Francesco Maria Sicari e Roberto Podda del Consorzio “Columbus 2021” e da Marco Savini presidente dello Yacht Club Imperia.