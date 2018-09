Pallapugno, la situazione della Serie B

Il prossimo turno della Serie A Trofeo Araldica con il forfait medico dell’Araldica Castagnole Lanze e la situazione della Serie B di pallapugno:

Serie A Trofeo Araldica Play-off – Seconda ritorno

Olio Roi Imperiese-Araldica Castagnole Lanze 11-0 forfait

Martedì 4 settembre ore 20.30

a Canale: Torronalba Canalese-Acqua S.Bernardo UBI Banca Cuneo

Mercoledì 5 settembre ore 21

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Araldica Pro Spigno

Serie A Trofeo Araldica Play-out – Prima ritorno

Giovedì 6 settembre ore 21

a Mondovì: Acqua S.Bernardo Merlese-Egea Nocciole Marchisio Cortemilia

Venerdì 7 settembre ore 20.30

a Santo Stefano Belbo: 958 Santero Santo Stefano Belbo-Bioecoshop Bubbio

Serie B Play-off – Terza ritorno

Vini Capetta Don Dagnino-Alfieri Albese 11-7

Morando Neivese-Bcc Pianfei Pro Paschese 0-11 forfait sul campo

Bogliano Surrauto Monticellese-Acqua S.Bernardo San Biagio 3-11

Quarta ritorno

Venerdì 7 settembre ore 21

a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Bogliano Surrauto Monticellese

Sabato 8 settembre ore 21

a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Vini Capetta Don Dagnino

a Neive: Morando Neivese-Alfieri Albese

La Vini Capetta Don Dagnino e l’Acqua S.Bernardo San Biagio raggiungono l’Alfieri Albese nelle semifinali del campionato di Serie B di pallapugno. Anche per le quadrette di Andora e di San Biagio Mondovì è arrivata la matematica ammissione con due giornate d’anticipo sulla chiusura dei play-off. I liguri di Daniele Grasso superano 11-7 proprio l’Alfieri Albese di Cristian Gatto, mentre i monregalesi di Gilberto Torino espugnano lo sferisterio di Monticello d’Alba, battendo 3-11 la Bogliano Surrauto Monticellese di Fabio Gatti. La pioggia ha fermato, invece, il match di Neive tra la Morando Neivese, con Loris Riella in battuta al posto dell’infortunato Marco Fenoglio, e la Bcc Pianfei Pro Paschese all’inizio del secondo tempo sul punteggio di 3-8. La società neivese ha poi deciso di dare forfait sul campo, con vittoria a tavolino (0-11) per i monregalesi di Matteo Levratto senza penalizzazione in classifica per i padroni di casa.

Serie B Play-out – Terza ritorno

Credito Cooperativo Caraglio-Speb 0-11 forfait

ArGi Arredamenti Taggese-Srt Progetti Ceva 11-9

Virtus Langhe-Salumificio Benese 9-11

Quarta ritorno

Venerdì 7 settembre ore 21

a Ceva: Srt Progetti Ceva-Virtus Langhe

a San Rocco Bernezzo: Speb-ArGi Arredamenti Taggese

Sabato 8 settembre ore 21

a Caraglio: Credito Cooperativo Caraglio-Salumificio Benese

Nei play-out è ancora aperta la lotta per conquistare la prima posizione, valida per l’accesso agli spareggi per l’ultimo posto in semifinale. Al primo posto c’è sempre la Srt Progetti Ceva di Omar Balocco, nonostante la sconfitta per 11-9 con l’Argi Arredamenti Taggese di Claudio Gerini, che raggiunge così la matematica salvezza. Secondo posto, a una lunghezza, per la Virtus Langhe di Nicholas Burdizzo, sconfitta a Dogliani per 9-11 dalla Salumificio Benese di Paolo Sanino, che si riporta così a due punti dal primo posto. Retrocedono in Serie C1, con due giornate d’anticipo sulla chiusura, la Speb di Marco Magnaldi e la Credito cooperativo Caraglio di Enrico Panero.