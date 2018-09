Pallapugno: chiusa la terza di ritorno dei play-off di Serie A Trofeo Araldica

Chiusa la terza di ritorno dei play-off di Serie A Trofeo Araldica di pallapugno:

Serie A Trofeo Araldica Play-off – Terza ritorno

Torronalba Canalese-Acqua S.Bernardo UBI Banca Cuneo 11-6

Tealdo Scotta Alta Langa-Araldica Pro Spigno 11-4

Olio Roi Imperiese-Araldica Castagnole Lanze 11-0 forfait

Mancano due giornate al termine dei play-off della Serie A Trofeo Araldica con Araldica Pro Spigno, Acqua S.Bernardo UBI Banca Cuneo e Torronalba Canalese già ammesse in semifinale. Rimane da decidere la quarta e la quinta posizione per comporre la griglia degli spareggi di ammissione alla semifinale.

Al quarto posto si trovano appaiate la Tealdo Scotta Alta Langa di Davide Dutto che, nell’ultimo turno giocato, ha sconfitto 11-4 l’Araldica Pro Spigno di Paolo Vacchetto, e l’Araldica Castagnole Lanze, che ha dato forfait “medico” per l’infortunio di Massimo Vachetto (11-0 senza penalizzazioni in classifica) nella partita di Dolcedo con la Olio Roi Imperiese di Daniel Giordano . Infine, vittoria per 11-6 della Torronalba Canalese di Bruno Campagno con la Acqua S.Bernardo UBI Banca di Federico Raviola.