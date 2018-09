Pallapugno, Araldica Castagnole Lanze sconfigge l’Olio Roi Imperiese

Tealdo Scotta Alta Langa e Araldica Castagnole Lanze si giocheranno lo spareggio definitivo di qualificazione alla semifinale di Serie A Trofeo Araldica di pallapugno:

Serie A Trofeo Araldica – Spareggi di qualificazione alla semifinale

Tealdo Scotta Alta Langa-Egea Nocciole Marchisio Cortemilia 11-10

Araldica Castagnole Lanze-Olio Roi Imperiese 11-10

Domenica 23 settembre, ore 15

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Araldica Castagnole Lanze

L’Araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto vince 11-10 il secondo spareggio di qualificazione alla semifinale del campionato di Serie A Trofeo Araldica contro la Olio Roi Imperiese di Daniel Giordano. Gli astigiani, campioni d’Italia in carica, andranno così a giocarsi lo spareggio definitivo domenica 23 settembre, alle 15, a San Benedetto Belbo, in casa della Tealdo Scotta Alta Langa di Davide Dutto. Chi vincerà, se la vedrà in semifinale contro l’Araldica Pro Spigno di Paolo Vacchetto. L’altra semifinale vedrà protagonisti la Torronalba Canalese di Bruno Campagno e l’Acqua S.Bernardo UBI Banca Cuneo di Federico Raviola.