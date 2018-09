Bordighera. Tocca ai ragazzi dell’under 15 e 17 maschile, insieme agli atleti della seniores maschile, aprire la nuova stagione agonistica 2018-19 dell’ABC Bordighera Handball con la preparazione atletica curata dal professore di Scienza Motorie Alain Ventura.

Ritrovo martedì alle 19 alla Palestra C. Conrieri di via Pelloux per l’inizio degli allenamenti.

Gradualmente inizieranno nella prossima settimana gli allenamenti delle altre categorie in modo da trovarsi pronti per l’inizio della nuova stagione , stagione che vedrà lo storico sodalizio bordigotto impegnato sia nei campionati italiani che in quelli dipartimentali francesi.

Da ottobre inizierà anche l’attività per i più giovani, con l’avvio anche dei corsi del 1° Modulo del Gruppo Sportivo per l’attività sportiva extra-scolastica. Si preannunciano per i settori giovanili , soprattutto nel settore femminile, importanti novità tecnico-promozionali per portare nuovi stimoli alle ragazze e ragazzi che vorranno avvicinarsi a questo sport.

La società ricorda che è già iniziata la campagna tesseramenti per la prossima stagione e che Informazioni potranno essere reperite sul sito della società (www.abcbordighera.it) , inviando una mail all’ indirizzo: info@abcbordighera.it o direttamente nei giorni di allenamento (martedì e giovedì presso la palestra Conrieri di via Pelloux a Bordighera).