Palazzetto dello Sport di Bordighera: c’è un’offerta

Bordighera. Una sola busta contenente una sola offerta, quella della Sport Management, è giunta a Palazzo Garnier per la gestione del palazzetto dello sport. La Sport Management già in passato aveva gestito la struttura sportiva.

Dopo le due gare precedenti, predisposte ai tempi dell’amministrazione Pallanca e andate deserte, è la prima volta che un privato dimostra di essere interessato alla gestione del Pala Biancheri” partecipando al bando di gara, il cui termine ultimo per inviare le proposte era stato stabilito alle 13 di oggi.

Tra le novità inserite nel capitolato d’appalto predisposto dall’amministrazione Ingenito per rendere più appetibile la gestione della struttura, l’assegnazione del locale bar a terzi. In pratica, mentre fino ad ora il gestore del palazzetto si è sempre dovuto accollare le spese del bar, magari sub-appaltandolo ad altri gestori, e in passato con scarsi risultati, ora il Comune ha previsto due affidamenti separati.

Altra novità: la decisione di dotare il palazzetto di pannelli solari per produrre energia elettrica e ammortizzare i costi. “Le bollette, prima a totale carico del Comune, saranno invece pagate per il 75% dall’Ente e per il 25% saranno a carico del gestore”, ha spiegato il sindaco, Vittorio Ingenito. Decisione questa, presa per evitare sprechi di energia, responsabilizzando il futuro gestore.

Soddisfatto l’assessore allo Sport, Stefano Gnutti: “Speriamo che la documentazione pervenuta sia conforme alla domanda: questo lo sapremo all’apertura della busta. Siamo fiduciosi. Speriamo di poter riaprire al più presto”.

Mercoledì la busta contente l’offerta verrà aperta per la valutazione tecnica della domanda. Se non verranno riscontrate carenze o irregolarità, la gestione potrebbe essere affidata intorno al 17 di settembre, giorno della riapertura delle scuole: bambini e ragazzi avranno così a disposizione la struttura per praticare nuoto, pallacanestro e altri sport.