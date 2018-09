Ospedaletti, tutti bocciati al concorso per un posto a tempo indeterminato: il Comune ci riprova

Ospedaletti. Si erano presentati in 43 e sono stati tutti rimandati.

Al concorso per un posto a tempo indeterminato seppure parziale, indetto dal Comune lo scorso luglio per la ricerca di un istruttore amministrativo – categoria C, posizione economica di accesso C1 – da impiegare nell’ufficio risorse umane e affari legali diretto dalla responsabile Mara Borri, nessuno dei candidati è riuscito a passare gli orali.

Solo in nove, invece, erano avevano passato la preselezione.

Prove troppo difficili, esaminatori estremamente esigenti o candidati poco preparati? Il motivo della debacle non si conosce, ma la buona notizia per tutti è che il Comune ci riprova.

E’ stato pubblicato lunedì scorso il nuovo bando di concorso, il cui termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per mercoledì 24 ottobre 2018.

bando Ospedaletti