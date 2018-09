Ospedaletti, la Happiness Asd organizza una Masterclass Fitness dedicata alla Lilt

Ospedaletti. L’8 settembre, dalle 9.30 alle 15.30, la Happiness Asd per la prima volta organizzerà una maratona Fitness dedicata alla prevenzione in collaborazione con la Lilt di Sanremo, lotta italiana contro i tumori.

L’iniziativa verrà organizzata nell’anfiteatro comunale di Ospedaletti. In caso di pioggia le attività si svolgeranno presso il campo basket coperto di Ospedaletti. “Un sacco di sorprese sono state organizzate dal team composto da Sara Garello, Ilaria Martullo e Marina Martullo Gym. Vi sarà anche una super special guest: Katy Silva - fa sapere Marina Fit sulla sua pagina Facebook – Durante l’evento vi sarà l’intervento degli stimatissimi rappresentanti della Lilt in relazione alla prevenzione legata allo sport. Anche i nostri amici del #crossfit9091 9091CrossFit Sanremo parteciperanno per ricordare quanto la prevenzione sia importante anche per la sfera maschile!”.

Tutti i proventi che verranno raccolti durante l’evento saranno devoluti alla Lilt Sanremo. “A settembre, abbiamo pensato di ripartire nel tram-tram quotidiano col piede giusto e creare un’occasione per far conoscere modi divertenti di mettere in attività il nostro corpo. L’iniziativa è possibile grazie all’associazione Happiness ASD con un evento aperto a tutti. In termini di salute la differenza fra uno sportivo e un sedentario è spesso apprezzabile oltre i 30-40 anni. Un “under” spesso non riesce a cogliere il rischio che l’inattività comporta, quello di ipotecare molti anni della propria vita in buona salute - spiega la Lilt – Tutti in pista allora sabato 8 settembre per una mattinata all’Anfiteatro di Ospedaletti all’insegna del movimento: una mattinata dedicata allo sport e alla salute. Si partirà alle 9 con tante attività, fino a fine mattinata. Non potrà mancare, ovviamente, un interessante intervento da parte del nostro presidente, il dr. Claudio Battaglia, per sottolineare l’importanza dello sport come forma di prevenzione”.

Il programma:

alle 9.30, Yoga Flex

alle 10.15, Rhythm Fitness

alle 11, Strong by Zumba

alle 11.45, Pound Fitness

alle 12.30-13, Intervento del presidente/rappresentante della Lilt

alle 13.15, Latino Dance Fitness

alle 14, Kangoo Fitness

alle 14.45, Zumba Fitness Masterclass

Per maggiori informazioni contattare 0039 3403614861 oppure visitare www.legatumorisanremo.it