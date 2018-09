Ospedaletti, evade dagli arresti domiciliari: 45enne arrestato dai carabinieri

Ospedaletti. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, in cui si incardina anche l’attività di verifica sull’osservanza delle misure in capo alle persone sottoposte ad un regime di detenzione domiciliare o a misure di

prevenzione, i carabinieri di Ospedaletti hanno arrestato P.M., 45enne, per il reato di evasione.

Questi, nella mattina di ieri, è stato scorto dai militari all’interno di un bar nella frazione Coldirodi, decisamente distante dal luogo dove era sottoposto agli arresti domiciliari. Lì è stato ricondotto, una volta informata l’Autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo, fissato per oggi.