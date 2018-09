Ospedaletti. La società orange ha presentato questa sera i nuovi progetti per il futuro dell’Ospedaletti Calcio.

“Gli obiettivi dell’Ospedaletti Calcio sono diversi. Dal punto di vista della prima squadra ci siamo prefissati l’obiettivo di crescere ulteriormente nelle prestazioni rispetto all’anno scorso. Se dovesse venire fuori, anche puntare ad una possibile promozione. E’ presto, e personalmente non sono ancora riuscito ad andare a vedere la squadra, ma lo dico come sogno” – afferma il presidente Luca Barbagallo.

“L’obiettivo del settore giovanile è intanto quello di tornare il prima possibile sul nostro campo che è in fase di rifacimento. Tornare a casa e far crescere i ragazzi come stiamo facendo – dice Barbagallo – Abbiamo la fortuna di avere nel nostro staff dei veri professionisti che sono, prima di tutto, appassionati di quello che fanno. Ogni mestiere quando viene fatto da qualcuno che è appassionato riesce meglio. All’Ospedaletti abbiamo questa fortuna. Abbiamo tanti appassionati. I nostri obiettivi sono riuscire a passare questa passione”.

La società ha pensato a diversi progetti che pensa di mettere in atto durante la stagione, tra questi vi è l’iniziativa di espandere il settore giovanile. “L’idea più interessante è quella di consolidare il nostro sistema di calcio nel settore giovanile e poi pensare a qualche modo per espanderlo anche fuori dalla cittadina di Ospedaletti“ – rivela il presidente - “E’ un progetto un po’ ambizioso e ancora molto in fase embrionale però stiamo pensando alla possibilità di un’Accademia, di qualcos’altro di staff, di collaborazioni. Ci stiamo ragionando”.