Oscar Green Liguria 2018: premiati Valentina Mantello (Diano Marina) e Marco Bolognesi (Apricale)

Genova. Ci sono anche due imprenditori agricoli imperiesi tra i premiati della XII edizione degli Oscar Green Liguria 2018: il concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa che premia i giovani che innovano in agricoltura.

A ricevere un premio sono stati Valentina Mantello di Diano Marina, vincitrice per la categoria “Fare rete” e Marco Bolognesi di Apricale nella categoria “Impresa 3.terra”.

Le motivazioni:

Valentina Mantello ha avviato un’ importante collaborazione tra l’istituto Comprensivo Statale di Diano Marina e l’azienda Veggiadian di Andrea Mantello: lo scorso autunno hanno realizzato con i piccoli aiutanti dell’istituto una vera e propria raccolta delle olive, comprese nei terreni dell’ Istituto Comprensivo. I bambini hanno potuto toccare con mano il prodotto e veder realizzato il loro olio.

Marco Bolognesi, dell’azienda agricola Bolognesi, con il suo alambicco interamente in rame, effettua la distillazione della lavanda direttamente in azienda, producendo oli essenziali e prodotti da utilizzare in campo cosmetico e alimentare. Ad oggi la coltivazione, che si trova nell’imperiese a circa 750msl, ha raggiunto circa 1200 piante su una superficie di 1500 metri quadrati, affiancate da un ulteriore appezzamento di terreno di circa 600mq dove sono state messe di recente altre piantine di lavanda.

“Rinnovamento, tradizione, tecnologia e sostenibilità– affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato Confederale Bruno Rivarossa – sono i principi che emergono dai progetti, presentati a concorso dei giovani liguri che hanno scelto di intraprendere i mestieri dell’agricoltore e del pescatore. Ognuno di loro rappresenta un’avventura imprenditoriale condotta con determinazione: le loro idee innovative e originali, che portano a progetti che risultano competitivi sul mercato oltre che rispettosi dell’ambiente, raccontano il nostro territorio e trasportano la tradizione agricola ligure ai giorni nostri. Sono tutti progetti diversi e dai mille risvolti possibili, accumunati però da un unico grande obiettivo: rilanciare il nostro territorio anche nel settore agricolo e ittico”.

“Le idee presentate a concorso – afferma il delegato di Coldiretti Giovani Impresa Liguria, Davide Busca – valorizzano le tipicità e le tradizioni della nostra Regione e confermano le opportunità di successo individuale che i giovani possono cogliere nel settore agricolo e ittico ligure”.

Gli altri vincitori

Il vincitore di quest’anno per la categoria Noi per il Sociale, è Consuelo Passini (Rocchetta di Vara, SP), una giovane coltivatrice, pedagogista di formazione, che ha aperto da pochi mesi, nello spezzino, la sua azienda Il Giardino a.Mi.Co dove cerca di sviluppare progetti di orto-terapia, uno strumento terapeutico e riabilitative che può affiancare il processo di cura tradizionale, attraverso attività di orto e di giardinaggio, per persone con difficoltà fisiche, psichiche e sociali.

Per la categoria Campagna Amica è stato premiato Luigi Cambiaso (Sestri Ponente, GE)dell’azienda agricola Priano, ragazzo che ha iniziato lo scorso anno l’attività di Agri-pizzaiolo, presso l’agriturismo di famiglia a Genova. Prepara le sue pizze interamente a km0, utilizzando i prodotti della sua azienda (fiori di zucca, patate, melanzane, basilico e tanti altri) e del territorio ligure, in modo da far gustare agli entusiasti clienti solo i veri sapori della Liguria.

Alex Berriolo (Balestrino, SV) dell’azienda agricola Berry and Berry è il vincitore della categoria Creatività, grazie al suo vino e ad una avvincente leggenda: si narra infatti che il fantasma del castello di Balestrino, ghiotto del vino Campulon, continui a bere questo bianco di pregio coltivato nella zona, ieri, dal Marchese del Carretto, oggi, dal giovane imprenditore Alex, che ha voluto sfidare il fantasma ad assaggiare la sua produzione depositando, la notte di Halloween, circa 600 bottiglie nelle cantine del castello. Fantasia e audacia che hanno fatto svelare la verità della leggenda di Balestrino.

Infine Michele Discioscia (Lerici, SP) della Cooperativa di pesca Umbes, è il vincitore della categoria Sostenibilità. Michele è un pescatore di origine baresi, che con la moglie Simona, ha deciso di trasferirsi a Lerici per realizzare il loro sogno legato al mare e i suoi prodotti. Adottando la politica del miglio zero, il loro pescato giornaliero viene venduto direttamente al consumatore finale, in modo da garantirgli tutte le qualità che solo un prodotto fresco può offrire. Particolarità della cooperativa è quella di proporre il pesce già “sfilettato” e di fare vendita diretta, oltre che nel negozio, anche a domicilio e permettere così a tutti coloro che hanno poco tempo a disposizione di mangiare pesce fresco.