Operazione “Bengala” a Ventimiglia, l’onorevole Flavio Di Muro ringrazia la Polizia

Ventimiglia. “Voglio ringraziare pubblicamente la POLIZIA DI STATO e tutti coloro che hanno collaborato all’operazione. È un duro colpo per i trafficanti di uomini. É un chiaro messaggio per chi pensa di giungere a Ventimiglia con la promessa di valicare il confine, bivaccando in giro, in attesa di un passaggio. É un ulteriore passo avanti per il decongestionamento dei flussi migratori in città”. Il deputato Flavio Di Muro (Lega) commenta così l’operazione “Bengala” portata a termine dagli uomini della Polizia di Frontiera, al comando del dirigente Martino Santacroce, in collaborazione con la polizia francese.

“Ora prepariamoci al #decretosalvini che metterà finalmente regole chiare e certe sull’accoglienza. LA PACCHIA È FINITA!”, conclude l’onorevole.