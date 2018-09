Al campo Arziglia open day del Bordighera Sant’Ampelio Calcio

Bordighera. Dopo il camp ad Entracque di fine agosto e la ripresa degli allenamenti per le categorie 2007-2008-2009 nella prima settimana di settembre (queste tre annate si allenano il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19) altro appuntamento importante nel prossimo week end per il Bordighera Sant’Ampelio Calcio.

Sabato mattina, 22 settembre, al campo Arziglia di Bordighera si terrà infatti l’open day riservato alle categorie Primi calci e Piccoli amici annate 2010-2011-2012-2013 dalle 10 alle 13. Allenamento aperto a tutti i baby campioni di queste annate della città delle palme e delle cittadine limitrofe. “E’ un occasione importante per far conoscere ai bambini e alle loro famiglie i nostri metodi e le nostre proposte di allenamento”, dichiara il responsabile del settore giovanile Valter Francesconi.

“Ne approfittiamo per ricordare che il mese di settembre è di prova gratuita per tutti, chi deciderà poi di trascorrere con noi la stagione 2018-2019 dovrà versare a partire dal primo ottobre la quota di iscrizione di euro 250,00, kit da allenamento escluso. I nostri mister vi aspettano numerosi per farvi divertire”, conclude Francesconi. Per informazioni potete contattare: Roberta Pastorino al 335-6375360 – Valter Francesconi al 338-4655735.