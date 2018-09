Omicidio Palumbo, il cordoglio del Consiglio dell’Ordine di Imperia

Imperia. Il Consiglio dell’Ordine, appresa la notizia dell’efferato omicidio del Prof. Giovanni Palumbo, avvenuto nel pomeriggio di ieri 27 settembre, esprime sgomento, sdegno e inquietudine per questa inaccettabile tragedia che ha colpito crudelmente un professionista stimatissimo dall’intero Foro per capacità tecniche e qualità umane, oltre che per la vicinanza costantemente dimostrata all’Ordine e alle Associazioni forensi in virtù del supporto fornito in tutti questi anni all’attività di formazione continua.

Solo due settimane fa il Prof. Palumbo era stato apprezzato relatore nel convegno sui danni endofamiliari organizzato dall’Ordine e proprio oggi avrebbe dovuto partecipare a un nuovo evento formativo accreditato

dall’Ordine e organizzato dalla Camera penale e ora, di fronte a questa tragedia, logicamente annullato.

Ai familiari di questo sincero amico dell’Avvocatura l’Ordine tutto esprime il più profondo cordoglio per la perdita del loro caro, che lascia un vuoto incolmabile.