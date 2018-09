Notte da bagordi ad Imperia, sabato sera di fuoco per il 118

Imperia. Notte da bagordi nella città capoluogo e in altri centri della provincia.

Il sabato sera appena passato è stato all’insegna dei giovani con il gomito alzato.

I festeggiamenti per la fine dell’estate e l’inizio delle scuole hanno trasformato una notte piuttosto tranquilla in una di fuoco per le pubbliche assistenze, le quali sono state chiamate in più di un’occasione per studenti in preda ai fumi dell’alcool.

In particolare proprio ad Imperia, fuori da un noto locale dove la musica da discoteca si ascolta sulla spiaggia, sono stati più di uno gli interventi che hanno impegnato i sanitari e che hanno visto tra i giovani assistiti anche alcuni minorenni.

(foto d’archivio)