Nostalgia di Sanremo, dopo due anni di assenza Maradona ritorna nella Città dei Fiori

Sanremo. La Città dei Fiori, sis sa, è una delle mete turistiche più gettonate d’Italia e d’Europa. Infonde, in molti suoi visitatori, quella nostalgia che fa si che molti che approdano nei lidi matuziani e nel suo splendido entroterra, poi, vogliano ritornarci. E questo non vale per i soli turisti. Si, perché il magrebino meglio conosciuto con il soprannome di Maradona (per via della somiglianza con il Pibe de Oro) dopo due anni esatti di assenza (era il settembre 2016 quando venne arrestato al termine di un inseguimento)) sembra essere tornato in città.

Da ieri sera, sono molteplici le testimonianze che lo danno (in quasi tutti i casi ubriaco come al suo solito) a spasso per il centro: sul Porto Vecchio e Piazza Colombo in particolare. Dopo che nel luglio del 2015 era stato espulso dall’Italia per essersi reso protagonista, in molteplici occasioni, di episodi criminosi, “Maradona” (che dovrebbe chiamarsi Eiare Daher e di nazionalità marocchina), l’anno scorso era stato fermato e poi avviato alle procedure di espulsione.

Espulsione che sembra non essere servita, visto che per l’Italia e per Sanremo il soggetto in questione sembra essere pazzo d’amore. Nel Belpaese è stato arrestato almeno 15 volte

identificato almeno una ventina, ha sempre fornito le generalità più disparate. Minacce, violenza privata, resistenza e spaccio di droga i reati contestati.