Niente scuolabus a Pietrabruna, il presidente della Rt: “Rammaricato per i disagi”

Pietrabruna. Riccardo Giordano, presidente della Riviera Trasporti, risponde al consigliere Franca Ranise in merito al mancato passaggio dello scuolabus nella giornata di ieri:

“In qualità di presidente della Riviera Trasporti non posso che rammaricarmi per i disagi che l’utenza, in particolare in questo inizio di anno scolastico, è costretta a sopportare.

L’impegno che voglio assumere è quello di ricercare nelle secche più anguste la possibilità di migliorare il già vetusto parco veicoli, ove non possibile con l’acquisto di nuovi autobus, con il ricorso ad un ancor maggior impegno del personale che, con un progetto già in atto, dovrebbe consentire, oltre la normale manutenzione, anche il ripristino di alcuni mezzi non attualmente in circolazione.

La situazione attuale del trasporto pubblico, per i tagli inferti ai contributi nazionali, non consente, del resto, promesse ottimistiche dai risultati eclatanti”.