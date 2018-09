Bordighera. L’ASD Bordighera Nuoto comunica che, in attesa si definiscano le procedure di affidamento della gestione della struttura sportiva comunale “E. Biancheri” di Via Diaz, dove abitualmente si allena, il 3 settembre ha comunque dato inizio agli allenamenti del gruppo agonistico per la stagione sportiva 2018/219.

Gli atleti della Bordighera Nuoto si stanno allenando in mare aperto, approfittando della clemenza del tempo, che sta ancora concedendo delle giornate estive con condizioni del mare favorevoli. Quindi vogliamo dire un grande grazie alla nostra allenatrice Floris Sabrina, ai nostri atleti che si sono adattati a questa situazione pur di continuare a fare lo sport che amano e ai nostri genitori che ci supportano e che ci danno fiducia, sempre e comunque.

“E’ mio auspicio – dichiara il presidente della ASD Bordighera Nuoto - che il Palazzetto dello sport di Via Diaz, possa avere al più presto un gestore che riapra la struttura, garantendo tutti gli standars necessari per la tutela della salute degli utenti, questo alla luce di quanto letto negli ultimi giorni sugli organi di stampa”.

“La struttura di Via Diaz – continua il presidente della Bordighera Nuoto – è un polo sportivo di notevole importanza per il comprensorio intemelio, oltre a noi infatti ci sono molte altre associazioni, cittadine e non, che usufruiscono dell’impianto e che svolgono molteplici attività sportive. Per quanto riguarda il campo polivalente abbiamo la ABC pallamano, Il Centro Volley per la pallavolo, la RA.NA.BO per la pallacanestro, lo judo, la danza, il calcetto, ecc.; mentre per la vasca piscina, oltre alla Bordighera Nuoto, abbiamo il Centro Sub di Bordighera, il Nuoto Club Liguria, società satellite della Sport Management di Verona, che però si allena anche a Bordighera; Aquamica che svolge i corsi di Salvamento; le Associazioni che svolgono l’importantissimo lavoro con le persone

diversamente abili, senza contare tutti gli utenti che usufruiscono della libera balneazione.

Voglio essere fiducioso e sperare in un’apertura della struttura, almeno per il 1° di ottobre, al fine di non compromettere troppo l’anno sportivo di tutti gli atleti di tutte le discipline. Sono certo che l’amministrazione comunale farà tutto quanto in suo potere per garantire tutto questo e soprattutto salvaguardando il bene e la salute di tutti gli utenti”.