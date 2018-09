Nella notte detenuto fugge dal pronto soccorso di Sanremo

Sanremo. Haji Moez, 33 anni, detenuto di nazionalità tunisina, è fuggito la scorsa notte dal pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo. Lo rende noto Fabio Pagani, coordinatore regionale della UIL Pa Polizia Penitenziaria, denunciando “a tutti i livelli delle gravi condizioni gestionali in cui versa il carcere di Sanremo”. Ancora da capire le dinamiche della fuga.

Pagani denuncia “l’incremento esponenziale della popolazione detenuta: oggi Sanremo conta 270 detenuti, dopo il crollo del Ponte Morandi, Valle Armea ha visto un incremento di circa 40 detenuti. Purtroppo le problematiche gestionali e strutturali di Sanremo sono ataviche e l’episodio di oggi è la conseguenza di una amministrazione che in questi anni è stata ceca e sorda dinanzi alle innumerevoli denunce che tutte le componenti hanno fatto”.

“Ora tutta la Polizia Penitenziaria di Sanremo in servizio e non, è impegnata nella ricerca dell’evaso”, conclude il coordinatore della UIL Pa, “l’Amministrazione non cerchi responsabilità tra la Polizia Penitenziaria, ma faccia un mea culpa:era nell’aria, la Polizia Penitenzia di Sanremo è ormai allo stremo ed è stanca di vedere una amministra zione penitenziaria sia locale che regionale assente ed inadempiente sotto ogni profilo la quale continua a minimizzare le denunce che si susseguono”.