Nel 2019 il monegasco Charles Leclerc sarà un pilota della Ferrari

Monaco. E’ ufficiale il monegasco Charles Leclerc il prossimo anno farà parte della scuderia della Ferrari.

Nel 2019 perciò il giovane pilota sostituirà Kimi Raikkonen. Affiancherà così Sebastian Vettel nel ruolo di pilota ufficiale della Ferrari.

La scuderia che lo ha lanciato in Formula Uno e per cui corre attualmente su Twitter gli ha augurato buona fortuna: “E’ stato un piacere supportarti nella tua prima stagione in F1″.

#CongratulationsCharles

Good luck at @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc. It’s been a pleasure to support your first #F1 season.

Now on to your next challenge. #Alfaromeosauberf1team #f1 @F1 pic.twitter.com/wiGXrP7LwG

— Sauber F1 Team (@SauberF1Team) 11 settembre 2018