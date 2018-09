Movimento 5 stelle Sanremo: “Una raccolta firme per dire no al declassamento di Gastroenterlogia”

Sanremo. Questa mattina dalle 9.30 alle 13 al gazebo del M5S, situato in via Escoffier (vicino ala statua di Mike), proseguirà la raccolta firme per la petizione per difendere il reparto di Gastroenterologia di Sanremo.

I pentastellati affermano: “Difendiamo tutti insieme la gastroenterologia dell’Ospedale di Sanremo un’eccellenza che dovrebbe essere premiata e non certo declassata a struttura semplice.

Noi ci opponiamo a questa delibera in quanto comporterebbe nel breve e lungo periodo conseguenze gravissime, quali: perdita di posti letto, impossibilità di eseguire procedure mediche complesse, migrazione di pazienti verso altre regioni, aumento dei costi per il cittadino, riduzione del personale e delle risorse per il reparto e la compromissione della qualità del servizio sanitario erogato.

Con la petizione viene chiesto di ritirare la delibera e di non procedere al declassamento del reparto di Gastroenterologia, che inciderebbe sulla qualità sanitaria della nostra provincia che è stata già pesantemente penalizzata negli anni e che avrà ricadute negative sulla salute di tutti i cittadini Liguri e del Nord Italia: la Sanità del Ponente ligure non può permettersi di perdere anche questo reparto di eccellenza”.