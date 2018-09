Montecarlo, Madonna fa il miracolo e porta un milione di euro per la difesa degli oceani

Montecarlo. Mercoledì sera sulle terrazze del Casinò di Monte-Carlo si è svolta la seconda edizione del Gala des Oceans, serata glamour tipica del Principato, finalizzata alla raccolta fondi per la salvaguardia dei nostri mari a rischio inquinamento. Organizzata dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, la serata ha avuto il suo clou nel corso della vendita all’asta di lotti anche molto particolari, un’asta che ha portato nelle casse della Fondazione ben 21 milioni di euro.

Tra i lotti più particolari, grande successo hanno ottenuto quelli collegati alla regina del pop mondiale, Madonna che era annunciata come la grande vedette della serata. A causa di impegni di registrazione a Londra, Madonna non è arrivata nel Principato ma ha convinto un anonimo e ricco benefattore a sborsare addirittura 450.000 euro in cambio di una bella passeggiata a cavallo con lei in un non meglio specificato luogo del Portogallo.

Louise Veronica Ciccone, 60 anni appena compiuti e splendidamente portati, ha anche fatto spendere 350.000 euro per partecipare ad una sessione fotografica con il maestro Steven Klein e altri 300.000 euro per poter assistere alla registrazione in studio del suo nuovo album. Altri lotti sono stati aggiudicati a cifre record come il battello elettrico Vita venduto a 1 milione e 800mila euro, o lezioni di surf da parte dell’undici volte campione del mondo Kelly Slater a 500.000 euro, o sei giorni in vacanza a Zanzibar con la top-model Toni Garnn testimonial del brand Victoria’s Secret che quattro anonimi si sono aggiudicati per un totale di 300.000 euro.

Assente Madonna, il Gala des Oceans ha visto la partecipazione tra gli altri degli attori Adrien Brody, Chris Tucker, Robert Davi e Olga Kurylenko, e la pop star Katy Perry che hanno affiancato il Principe Alberto e la consorte Principessa Charlène