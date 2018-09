Sono stati assegnati i titoli nazionali di Miss Italia 2018. La capitana Marta Murru una delle 33 finaliste nazionali porta a casa due titoli nazionali. E’ la prima volta che una rappresentante della Regione Liguria li conquista.

Marta Murru con il N° 04, numero da non dimenticare al momento del Televoto, è ancora in lizza per il titolo di Miss Eleganza che verrà assegnato la sera della finale di Miss Italia lunedì 17 settembre a Milano durante la diretta su La 7. Tutti possono coronare ancora il suo sogno di diventare Miss Italia 2018, titolo che manca alla nostra regione da più di 50 anni.

I titoli:

Miss Equilibra 2018 – 29 Fiorenza D’Antonio

Miss Miluna 2018 – 03 Noemi Rizzo

Miss Rocchetta Bellezza 2018 – 21 Giulia Auer

Miss Interflora 2018 – 16 Marta Valentini

Miss Love’s Nature 2018 – 24 Erika Nicolosi

Miss Sorriso Daygum 2018 – 04 Marta Murru

Miss Ethos 2018 – 08 Chiara Bordi

Miss Piazza Italia 2018 – 12 Carlotta Maggiorana

Miss Kissimo 2018 – 22 Antonietta Fragasso

Miss Candy 2018 – 30 Nicole Ceretta

Miss Diva e Donna 2018 – 30 Nicole Ceretta

Miss Tv Sorrisi e Canzoni 2018 – 12 Carlotta Maggiorana

Miss Cinema 2018 – 07 Martina Iacomelli

Miss Sport 2018 – 04 Marta Murru

Il titolo di Miss Eleganza 2018, ideato nel lontano 1950 per Sofia Loren, sarà assegnato a Milano, capitale della moda, venerdì 14 settembre alle 11 nel corso della conferenza stampa di presentazione delle due serate de La7 che si svolgerà negli studi tv di Infront Italy.